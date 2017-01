Tots denuncia un presunto trato de favor en la residencia municipal

El principal grupo de la oposición, Tots per Pollença, denunció ayer que el equipo de gobierno "incumple conscientemente el reglamento de la residencia de Santo Domingo por ofrecer un presunto trato de favor a la expareja de un miembro de Unió Mollera Pollencina".

La formación liderada por el exalcalde Cifre añadió que se permite a la mujer, de 62 años, residir en la residencia, "cuando hay lista de espera para acceder". Además, apuntó que la edad mínima para acceder a una plaza es de 65 años. Según Tots, "los técnicos confirmaron la irregularidad" en la última reunión del patronato de la residencia municipal.

"Esta mujer no mantiene relaciones con el resto de residentes, no respeta los horarios, ni las comidas, ni la limpieza de su habitación, además de pedir un menú diferente al resto". Tots reclamó ayer al gobierno municipal que "ponga fin" a esta situación de "privilegio" porque la residencia "no debe ser un centro de acogida ni un comedor público".

Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno, Tomeu Cifre Bennàssar, confirmó ayer que esta mujer vive en la residencia y que se aceptó su ingreso como una "solución de emergencia" debido a que había sido desahuciada de su vivienda y en la residencia "había plazas vacantes". Cifre negó que sea un trato de favor porque "hace más de 40 años" fue la pareja de un milintante de UMP "que ya no está en el partido".