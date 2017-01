El consistorio elimina la zona residencial del recinto de Gesa

El Ayuntamiento de Inca ha aprobado una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad por el que se recalifica la práctica totalidad del antiguo recinto de la fábrica de gas y electricidad (situada en la calle Artà). Con esa modificación todo el espacio queda calificado como zona verde a excepción de una pequeña porción, donde se permitirá un equipamiento público.

El Ayuntamiento utilizaba de estas instalaciones, cedidas en precario por Gesa desde 1998. No obstante, hace unos años, y habiendo sido adquirida Gesa por la multinacional Endesa, la propiedad comenzó a reclamar el desalojo o la compra. La pasada legislatura se llegó a un acuerdo, que no acabó de fraguarse oficialmente, por aproximadamente un millón de euros. No obstante esa cantidad fue considerada desorbitada por la nueva mayoría municipal. Los técnicos del consistorio han valorado el espacio en 400.000 euros, cifra que la empresa rechaza, razón por la que ha iniciado el proceso de desahucio.

Ante la propuesta que ayer se elevó a la consideración del pleno, el portavoz del PP, Rafel Torres, en la oposición, manifestó que "todo tiene tintes de represalia por el desahucio cuando el talante de este ayuntamiento ha sido siempre el de negociar".

El PP destacó, además, la existencia de un informe del arquitecto municipal en el que expresaba algunas dudas sobre el proceso. Sin embargo, el jefe del departamento jurídico municipal, Carlos Mena, explicó al pleno que "las consideraciones del arquitecto exceden de su competencia y hablan de asuntos de índole jurídica con los que el resto de técnicos no estamos de acuerdo".

Gran parte del antiguo recinto de Gesa ya estaba calificado como zona verde. Era residencial una parcela de 4.000 metros cuadrados que ahora se recalifica.