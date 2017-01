El reivindicado PAC de s'Arenal dará también servicio a Palma

La localidad costera de s´Arenal dispondrá en unos años de un nuevo centro de salud, Punto de Atención Continuada (PAC). La conselleria de Salud solicitó al ayuntamiento de Llucmajor un solar en s´Arenal a efectos de la construcción de un PAC "que dé servicio a las zonas de s´Arenal de Palma y de Llucmajor, con la finalidad de ofrecer un mejor servicio tanto a los residentes como a los visitantes".

A través del Consorci Urbanístic per a la millora i l´embelliment de la Platja de Palma se ha procedido a la modificación de la Unidad de Actuación 34 Sant Bartomeu (calle que hace esquina con la de Antoni Galmés), situada en el límite este del área urbana de s´Arenal, en la zona del antiguo campo de fútbol Antoni Roses y la escuela pública s´Algar, adaptándose la normativa para permitir el uso sanitario en estos terrenos (los previstos en la parcela eran únicamente deportivo y sociocultural).

Jaume Tomàs y Miquel À. Serra, ambos de Més, concejales de Urbanismo y Atención Ciudadana en s´Arenal, consultados por este diario expresaron su satisfacción por el avance que experimenta este demandado proyecto de nuevo PAC en s´Arenal. No en vano, "el actual, en la calle Terral, se ha quedado pequeño, obsoleto, insuficiente para la cantidad de personas que cubre, y no hay posibilidad de ampliación".

La Unidad de Actuación del viejo campo de fútbol Antoni Roses "consta de unos 15.000 m2, de los cuales 11.000 mantendrán la calificación de uso hotelero, mientras que aproximadamente 3.000 acogerán el nuevo PAC". Exactamente, el Consorci Urbanístic ha acordado "la ocupación de una parcela de 4.652m2 destinados a equipamiento y la de 1.990 destinados a espacio libre, previstos en la UA34 como terrenos de cesión libre y gratuita, para usos de equipamiento y espacio libre". El PAC "reunirá las condiciones de capacidad y funcionalidad necesarias para dar servicio al conjunto de la población afectada de la Platja de Palma".

El caso de Llucmajor

El pacto Més, El Pi y PSOE reconoce las grandes dificultades que representa el conseguir un solar en la ciudad de Llucmajor para cederlo al Govern y construir "el muy necesario" nuevo PAC. En el último pleno, ASI se interesó por el tema y se comentó que el empresario de Mallorquímica donaría gratuitamente una propiedad suya (hay una nave), en la zona de las calles Marina y Major, a cambio de que le recalificasen como comerciales unos terrenos actualmente de carácter rústico, en el área de entrada desde Palma (Ronda Migjorn). Precisamente en dicha área desde hace años se habla del interés de conocidas hamburgueserías y cadenas comerciales para implantarse.

No obstante, el equipo de gobierno ha consultado este posible acuerdo al Consell "y no hay un encaje jurídico-legal". En esta línea, Tomàs subrayó que el consistorio "no hace urbanismo a la carta".