CC OO denuncia los perjuicios que sufren trabajadoras de Be Live Hotels

La Federacion de Servicios de CC OO denunció ayer "la intención de la empresa Be Live Hotels, actual explotadora del Hotel Be Live Collection Son Antem, de la decisión unilateral de externalizar el departamento de pisos, pasando a ser gestionado por Genser SL, la cual su actividad principal es la de limpieza de oficinas, locales, etc., a partir del 1 de febrero". El sindicato advierte de perjuicios y estudia movilizaciones.