Assemblea per Sant Joan se opone al derribo del centro sanitario

Assemblea per Sant Joan, en la oposición, está en contra del derribo del centro sanitario, previsto para este 2017. En el pleno de anteayer, el pacto PP-El Pi y el PSOE, también en la oposición, dieron luz verde a la iniciativa que debe ser financiada por el Ib-Salut, vinculado directamente a la conselleria de Salut del Govern balear.

De hecho, en el presupuesto municipal de este año ya se ha reservado una partida de 20.000 euros para la demolición del edificio. En el mismo lugar se proyecta uno nuevo puesto que las actuales instalaciones son del todo obsoletas. Provisionalmente, durante las obras, se plantea que Ca sa Mestra (a escasos metros del actual servicio médico) acoja las consultas.

Assemblea justifica sus reparos diciendo que "no se ha consultado a la ciudadanía ni se ha buscado un consenso". En esta línea, Pedro Galmés, portavoz de la formación, advierte de que el centro sanitario no tiene ni tres décadas de vida "y podría aprovecharse para diversos usos". Ya que la Conselleria no ve adecuado el espacio ocupado por la brigada detrás del cuartel de la Guardia Civil, Assemblea sugiere "otras ubicaciones en el pueblo" antes que un derribo de este tipo.

Por otro lado, el pleno aprobó inicialmente el catálogo de caminos del municipio. El alcalde, Pablo Pascual (que presidió el último pleno puesto que cederá la vara a Francesc Mestre, Batxà, de El Pi, el 11 de marzo), comentó a este diario que se suman más de medio centenar de vías y que ahora el documento estará en exposición pública 60 días "para que la gente pueda consultarlo y presentar alegaciones si así se cree oportuno".

En cuanto a la polémica contratación de la esposa de Mestre, Assemblea pidió públicamente una "reprobación". También preguntó por la contratación de la hija a través de la Mancomunitat del Pla.