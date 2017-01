Trump se lanza a promocionar Magaluf... sin saberlo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llamado la atención de la comunidad tuitera británica al recurrir frecuentemente al 'hashtag' (etiqueta) #MAGA, como acrónimo de su lema de campaña 'Make America Great Again', que puede traducirse como 'hacer que América sea grande de nuevo', al más puro estilo Reagan. La etiqueta se ha popularizado entre sus seguidores republicanos, para difundir las primeras (y controvertidas) medidas adoptadas por el mandatario tras tomar posesión de su cargo. Lo llamativo del asunto es que 'Maga' es el nombre popular con que los británicos conocen a uno de sus destinos de ocio favoritos del Mediterráneo, Magaluf. Por eso, en Twitter algunos bromean sobre si Trump tiene intención de promocionar este núcleo calvianer, conocido sobre todo por sus noches de desenfreno, pese a que en los últimos años se ha hecho un importante esfuerzo para renovar su imagen. Tras publicar un mensaje sobre lo que consideró una exitosa reunión con representantes de la industria del automóvil, Trump utilizó esta etiqueta, lo que generó un aluvión de bromas de tuiteros que le respondieron con comentarios como éste: "¿Va a ir de despedida de soltero a Magaluf?" o "¿Planeando una borrachera de fin de semana? ¡Cuando vi a Trump usar #MAGA, por alguna razón pensé que quería decir Magaluf!". Otros ya se lanzaban a darle una vuelta al célebre lema de los conservadores republicanos, escribiendo: "Make Magaluf Great Again". No faltó tampoco quien puso el toque intelectual, recordando que existe otra Maga muy célebre: el personaje de 'Rayuela', la novela más conocida de Cortázar.