Son Servera se queda durante todo el fin de semana sin señal del televisión

La empresa pública del Govern Multimedia de les Illes Balears, responsable del repetidor de señal de TDT situado en el Puig de Son Corb de Son Servera, ha dejado al pueblo durante todo el fin de semana sin televisión, a la Policía Local sin señal en su emisora y a los servicios de Urgencia sin comunicación Tetra (sistema de comunicación empleado por policías, bomberos y ambulancias) en unos días en que la población se encuentra en alerta por fenómenos meteorológicos.

Es la enésima vez que la empresa pública deja al municipio de Son Servera sin TDT, cuyo núcleo poblacional depende exclusivamente de este centro reemisor. Los servicios de comunicación y la señal de televisión se suspendieron durante las primeras horas del sábado, cuando el Ayuntamiento dio aviso a la empresa Multimedia de la avería, hecho que constatan los técnicos de la empresa por vía telemática. Acto seguido se puso en marcha el protocolo establecido en estos casos.

Poco después el Ayuntamiento anunció en su web que la avería estaba ocasionada debido a la caída de un rayo, que rompió el cuadro y contador de la acometida eléctrica que tiene Endesa para el centro repetidor de TDT. Según fuentes consistoriales, Multimedia dio parte a la compañía eléctrica para que solucionara la avería, pero según la información que recibe el Ayuntamiento de la empresa pública concesionaria del centro, la previsión por parte de la eléctrica de solucionar el problema se fue demorando continuamente.

Se alargó tanto el plazo, que la mañana del domingo 22 la población siguió sin TDT, momento en que el Consistorio sugirió que se empleen los viejos grupos electrógenos para suministrar energía el centro de Son Corb, ante el aluvión de quejas vecinales, que ya llevaban día y medio sin poder ver la televisión.

Pero aquí no acabaron los males ya que los grupos electrógenos que alimentaron el centro de Son Corb durante tantos años, son monofásicos, mientras que la nueva acometida que tiene Endesa para el centro es trifásica y no sirve. La concesionaria tenía que adaptarlas para que arrancaran en los casos de falta de suministro por parte de la red eléctrica, como es este caso, pero esta adaptación no fue realizada ante la desesperación de los dirigentes políticos locales.

Tanto la alcaldesa, Natalia Troya (PSOE) como el regidor de Comunicación, Sergio Valbuena, expresaron su indignación ante los hechos acontecidos y el comportamiento nefasto del gerente de la empresa pública, al cual no pudieron localizar hasta las 13,15 horas de ayer, después de unas gestiones de la alcaldesa con Presidencia del Govern. Ante lo acaecido, la primer edil, se presentó en el centro repetidor con técnicos del consistorio para intentar buscar una solución al problema de los generadores.

Vistas las quejas consistoriales, Multimedia, que culpa de los males a la demora por parte de la compañía eléctrica en arreglar la avería, decide, alrededor de las 13,30 h trasladar desde Palma un generador nuevo, que pueda suministrar el flujo eléctrico necesario al lugar. Este debería realizar la función que debían hacer los dos que ya hay, pero que al no haberse adaptado en su momento no son viables.

El centro de TDT de Son Corb fue construido el año 2009 y su gestión sacada a concurso por un periodo de 25 años, resultando la empresa pública Multimedia de les Illes Balears adjudicataria. Este nuevo centro tenía que solventar las viejas carencias de falta de recepción de señal de televisión, pero nada más lejos del deseo. Desde su entrada en vigor todo han sido problemas y penurias, primero por la falta de suministro eléctrico se tuvo que alimentar durante años con grupo electrógenos, que se paraban al terminar el combustible.

El más largo llegó a las 24 horas, por lo que el actual ya es récord. Sus parones han llegado a ser de lo más inoportunos, entre ellos, los ocasionados durante la final de la Eurocopa de 2012. Al cierre de la edición seguían sin verse la totalidad de los canales.