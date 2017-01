Alaró se suma al arte callejero

Juan Aguiló, el artista callejero que dibujó el pasado mes de diciembre el grafiti de mayor altura de Palma, está acabando un nuevo dibujo de grandes dimensiones en la localidad de Alaró. En concreto, el dibujo está ubicado en el campo municipal de deportes y ocupa en una pared del campo de fútbol. El dibujo que está empezando a coger forma representa el paso del tiempo.

Se trata de una pared de unos cinco metros de altura por veinticinco metros de largo, que hasta ahora había permanecido siempre de color blanco, hasta que una mañana para sorpresa de sus vecinos apareció pintada de color azul, con unos bocetos de lo que parecían ser unos niños.



Dos partes



Aguiló explica que su dibujo se divide en dos partes, ya que en la mitad de la pared se ubica una puerta. Así, a la izquierda, indica el autor, "hay cinco niños, amigos, que están viendo el partido de futbol", mientras que en la parte de la derecha de la puerta "hay cinco abuelos que también están mirando el partido".

El autor de este dibujo, que tiene previsto acabar la obra en los próximos días, explica que vendría a representar que "este grupo de amigos que de pequeños miraban los partidos, siguen haciéndolo de mayores, tal vez contemplando a algunos de sus nieto jugando el partido".

El artista Juan Aguiló asegura que ha tenido libertad a la hora de elegir el tema con el que plasmar la pared lateral de la instalación deportiva de la localidad del Raiguer. "Desde el Club de Fútbol de Alaró me llamaron y yo les presenté un proyecto. Ahora lo estoy desarrollando y la verdad es que no se me ha exigido algo muy concreto, por lo que he podido ir haciendo según veía".