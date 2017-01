El Consell desestima la apertura de un geriátrico de lujo en el foro de Mallorca

El departamento de Territorio e Infraestructuras del Consell de Mallorca ha denegado al ayuntamiento de Binissalem la modificación urbanística necesaria para autorizar la conversión del antiguo centro de ocio del foro de Mallorca en una residencia geriátrica de lujo, una operación que la institución municipal ve con buenos ojos por los beneficios que puede suponer para el municipio del Raiguer. La intención de transformar el foro en un geriátrico fue adelantada por este diario el pasado mes de julio.

El alcalde de Binissalem, Andreu Villalonga (PP), confirmó ayer que hace diez días mantuvo una reunión con la consellera insular Mercedes Garrido y algunos técnicos del Consell de Mallorca para debatir sobre varias modificaciones urbanísticas que el Consistorio quiere aplicar en las normas subsidiarias. Uno de los cambios que Villalonga sondeó al departamento de Territorio se refiere a la aprobación de un cambio de uso en la zona del foro de Mallorca para habilitar un uso sociosanitario que hiciera posible la apertura de la residencia.

El alcalde explicó que los promotores de la residencia explicaron el proyecto al Ayuntamiento, que se comprometió a llevar a cabo la modificación urbanística necesaria a cambio de que los propietarios del nuevo equipamiento estableciesen una serie de ventajas para los residentes de Binissalem en forma de plazas en la residencia o descuentos.

"Un no rotundo"

Antes de acometer la modificación de las normas, el Ayuntamiento quiso asegurarse el beneplácito del Consell, institución que tiene la última palabra en materia urbanística. "No obstante, nos dijeron rotundamente que no autorizarían la modificación", lamentó ayer el alcalde. "Nos dijeron que no entienden que una zona destinada a ocio pueda tener un uso sociosanitario y también justificaron su negativa en los ruidos que generarían tanto la carretera como la autopista Palma-Inca y las molestias que se ocasionarían a los residentes por este motivo", añadió Villalonga.

El ayuntamiento de Binissalem no ve "lógico" que el Consell no dé viabilidad a un proyecto de residencia "cuando faltan tantas plazas de este tipo en el municipio y en toda Mallorca".

Además, Villalonga añadió que los promotores del geriátrico tienen intención de invertir "entre 10 y 15 millones de euros" en un proyecto que, a su entender, será beneficioso para el municipio y todo su entorno. "El equipamiento generaría un entorno laboral positivo para el municipio y puestos de trabajo directos para la gente de Binissalem", explicó. El Consistorio expresó su confianza en que la negativa del Consell no sea definitiva.