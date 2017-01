El Consell reemprende las obras de construcción de la rotonda de El Bosque

Las obras de la rotonda conocida como El Bosque vuelven a estar en marcha. A partir del lunes se iniciará la construcción de la rotonda, después de que estos días todavía se lleven a cabo los últimos movimientos de tierras. La zona que se mejora se encuentra entre la carretera Ma-4010 (Felanitx-Portocolom) y la de Porto Cristo (Ma-4014). Se trata de una intersección en la que en los último años ha aumentado el índice de accidentalidad, dado que la distancia de visibilidad es muy corta.

En diciembre pasado se concedió una prórroga de once semanas a la empresa, debido a un retraso ajeno al Consell. Había que quitar un cable de Telefónica y, hasta que esta empresa no ha llevado a cabo la tarea, las obras de la rotonda no han podido continuar.

La obra se adjudicó a la empresa Vías y Obras Públicas S.A. (VOPSA), con un presupuesto de 813.322,92 euros, IVA incluido. El plazo de ejecución es de cuatro meses, pero la previsión es que los trabajos finalicen en dos meses y medio.

Durante este tiempo no se llevarán a cabo cortes en la carretera. Sin embargo, habrá algunas semanas que el tráfico será alterno y regulado por semáforos. También habrá algunas semanas que los coches pasarán por un tramo sin asfaltar.

Desde el departamento de Territorio e Infraestructuras del Consell de Mallorca se ha querido pedir disculpas "a todas las personas usuarias de la vía que se puedan ver afectadas por las obras de mejora de esta intersección", concluye.