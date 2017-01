Alternativa denuncia que el equipo de gobierno aún no ha presentado los presupuestos de 2017

Alternativa per Pollença denunció ayer que el equipo de gobierno formado por Junts Avançam y UMP "no ha convocado todavía ninguna reunión con los grupos de la oposición para debatir los presupuestos de 2017" y recordó que la ley marca el mes de octubre como fecha límite para aprobar de forma inicial las cuentas correspondientes al año próximo. La formación asamblearia, con dos ediles en el pleno que apoyan al pacto de forma externa en temas puntuales, definió de "irresponsabilidad" el retraso en la aprobación de las cuentas de este año y el hecho de que todavía no se haya invitado a la oposición a debatir sobre el documento, "teniendo en cuenta que el equipo de gobierno está en minoría y necesita llegar a acuerdos para su aprobación".

"Después vendrán las prisas y las acusaciones a la oposición por el retraso, como ya pasó en las obras de la primera línea del Moll", avisó el citado partido.

Además, Alternativa recordó que el gobierno local no ha cumplido la mayoría de las propuestas de partidas económicas que se negociaron en las anteriores cuentas y avisó de que solo negociará los presupuestos de este año si antes no se cumplen estos compromisos pendientes y que afectan a diferentes áreas municipales.