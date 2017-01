Un superávit de 14 millones a la espera de las inversiones

La imposibilidad de realizar inversiones que no sean sostenibles permite a los ayuntamientos la acumulación de mucho dinero en superávit. El de Inca no es una excepción y ya reúne unos catorce millones de euros que, de momento, no podrán gastarse en los proyectos que el ayuntamiento considera necesarios. "La Ley limita las grandes obras que se realizaban hace unos años y que hoy no son asumibles", apuntó Àngel Garcia, que expresó su confianza en que la ley presupuestaria pueda modificarse en un futuro próximo.

A raíz de esta situación, la situación económica del ayutamiento de Inca "no es mala". Actualmente, el Consistorio tiene más dinero en el banco que la deuda acumulada, que asciende a nueve millones de euros.

Por otra parte, las cuentas contemplan la formalización de un préstamo de seis millones de euros para que la fundación del Teatre Principal disponga de líquido para acometer las esperadas obras de reforma del equipamiento.