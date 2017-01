La actualización del padrón de viviendas incrementará la recaudación en 600.000 euros

El ayuntamiento de Inca someterá hoy a votación la aprobación de los presupuestos de 2017, que ascienden a 27 millones de euros, cifra que supone un incremento del once por ciento con respecto al pasado año. Además, en el próximo ejercicio la corporación municipal ingresará unos 600.000 euros más con respecto al anterior debido a la actualización del padrón de viviendas que está llevando a cabo la institución.

El teniente de alcalde de Hacienda, Àngel Garcia (Independents), fijó entre un doce y un trece por ciento la diferencia de ingresos por este motivo con respecto a 2016. Garcia subrayó que en ningún caso se ha producido un aumento impositivo y que la presión fiscal es la misma que en 2016, aunque el hecho de que más propietarios paguen la contribución (se han enviado 2.000 cartas más) y el aumento de valor de numerosas construcciones como consecuencia de la actualización del padrón permitirá al Ayuntamiento disponer de estos 600.000 euros extraordinarios.

Asimismo, la actualización también afecta a la ocupación de la vía pública, aunque las cifras en este apartado todavía no están definidas. "La ciudad no tiene tantas terrazas como un municipio turístico, por ello el aumento no será muy significativo", apuntó el regidor independiente.

El capítulo general de ingresos asciende a casi tres millones de euros, un 11,8 por ciento más que en 2016 debido al citado proceso de revisión catastral y también por la inclusión de 1,8 millones de euros correspondiente al canon de saneamiento, que se ha convertido en un ingreso presupuestario. También se han regularizado algunas tasas "desfasadas" que "se han ajustado a la realidad del servicio". Según Garcia, los ingresos previstos en las cuentas "son realistas y de control".

El capítulo de gastos se incrementa un 12,7 por ciento, lo que se traduce en algo más de tres millones de euros. Se han creado nuevas plazas de Policía Local y de Servicios, que solo podrán cubrirse tras la autorización estatal.

Las inversiones ascienden a 600.000 euros, cantidad limitada por la Ley de Estabilidad Presupuestaria que no permite la realización de grandes inversiones y solamente autoriza las consideradas sostenibles.

El teniente de alcalde de Hacienda explicó que "el capítulo de inversiones queda prácticamente reducido a actuaciones de consumo diario, de mantenimiento de calles e infraestructuras, de sostenibilidad en la iluminación pública y de adecuación de instalaciones deportivas". Las grandes obras deberán esperar.