Los empleados de SFM mantienen la huelga tras fracasar la reunión de ayer con la gerencia

Todo indica que la huelga de trabajadores del tren que se inició ayer por la noche se prolongará durante toda la semana. Una representación de los empleados de la empresa Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) se reunió ayer por la mañana con el gerente de la empresa pública, Mateu Capellà, y otros cargos directivos, con el objetivo de acercar posturas que ayuden a alcanzar un acuerdo para desconvocar los paros, aunque el encuentro fue calificado de "escenificación" por parte del comité, que mantendrá las cuatro jornadas restantes de huelga y se plantea alargar las protestas a lo largo de la próxima semana.

La reunión de ayer no estaba programada en un principio y fue forzada por los propios trabajadores. Unos cincuenta empleados de la empresa ferroviaria se concentraron a mediodía en las oficinas de Son Rullan, sede administrativa de SFM, con el objetivo de "pedir explicaciones a la gerencia sobre la situación que se vive en la empresa y el desinterés por desbloquear la situación", según explicaron fuentes del comité de empresa.

No obstante, el encuentro no fue satisfactorio para encaminar la situación. "No ha pasado nada, no se ha producido ningún gesto por parte de la empresa para desbloquear la situación", lamentaron las fuentes.

Lejos de acercar posturas, la tensión entre ambas partes puede ir en aumento si los trabajadores cumplen su amenaza de denunciar a la empresa por la vía penal al considerar que ha incurrido en irregularidades relacionadas con las modificaciones de turnos de trabajo.

Por su parte, el gerente de SFM, Mateu Capellà, calificó el encuentro de "cordial" y reiteró que la empresa ha cumplido con sus compromisos, básicamente en la descongelación salarial y el complemento personal transitorio, y que este mes se abrirá el proceso para formar a nuevos maquinistas, otra demanda del comité.

La primera jornada de huelga de ayer afectó a las horas nocturnas y dejó sin servicios especiales la 'revetlla' de Sant Antoni que se celebraba en numerosas localidades de la isla. En principio, los paros seguirán hasta el próximo viernes, día de Sant Sebastià.