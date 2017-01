Los Dimonis de sa Pedrera encienden la 'revetlla' de Muro

Este año los Dimonis de sa Pedrera de Muro aprovecharon su gran espectáculo de fuego para bautizar a la nueva colla de dimonis de Palma, Trabucats, que nacieron en junio y se estrenaron ayer en Muro.

Un espléndido ´correfoc´ cargado de mensaje satírico y pólvora en el que además también participaron las colles de Dragomonis de Andratx, los Escarrufaverros de Campanet y los Realment Cremats del Secar de La Real dio el pistoletazo de salida a la fiesta.

La temática del espectáculo estuvo basada en los archivos criminológicos de los siglos XVI y XVII, que dieron sentido a la celebración de fuego simulando un juicio a los bandoleros. Así, los dimonis de Trafoc, después de ser juzgados y sentenciados a muerte, fueron invitados por el Dimoni Gros a su reino en el infierno.

Secretario, juez y Dimoni Gros con sus versots dictaron la acusación por mofarse de los intereses señoriales, acoger a refugiados, cambiar el nombre de Palma por Ciutat, hacer burla de la lucha de Can Amunt y Can Avall o por avalar la libertat de expresión, por lo que fueron condenados a muerte con una firme sentencia.

Pero justo en el momento de la ejecución el Dimoni Gros les invitó a quedarse en su reino, el infierno, recitando ´gloses´ con su particular sátira de la actualidad nacional e internacional, y presentando a sus nuevos vecinos, personajes que nos dejaron el pasado año como George Michael, Bowie o Cohen, sin olvidar a Fidel Castro y Rita Barberá. Mirau: aquí en Fidel/ el gran revolucionari/ se pensa que això és el cel/ i s´hi mou com un canari/ just tenc por que no m´ho esguerri/ i em prengui el lloc a l´infern. Aquest abisme és comunista!/ a tothom tractam igual:/ a la Gürtel, als Chavistes i a na Rita Barberá.

A esta última le dedicaron una rumba antes de dar paso a la ´encesa de foguerons´ y al ´correfoc´. El pistoletazo de salida para que cerca de un centenar de demonios se apoderaran del lugar para quemar cerca de 40 kilos de pólvora, entre carretillas, baterías y pirotecnia variada que hizo encender una vez más, como símbolo de identidad, el campanario y la iglesia.

Este año, como novedad, los dimonis de Muro, crearon una iluminación especial para su magnífico telón de fondo, la iglesia parroquial, así como un pequeño ´mapping´ de su portal, lugar donde se realizó el juicio final. Por otro lado, los dimonis se apuntaron al carro de la era tecnológica y crearon un código QR para que los asistentes pudieran seguir los versots desde sus propios dispositivos.