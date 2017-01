El alcalde destituye a un edil de El Pi por irregularidades en dos facturas

El alcalde de Andratx, Jaume Porsell (PP), anunció ayer la destitución del teniente de alcalde de Vías y Obras, Jonás Palomo, de El Pi, por presuntas irregularidades detectadas por la Casa Consistorial en dos facturas que ascienden a 30.000 euros públicos. El alcalde compareció solo en rueda de prensa, pero estaba apoyado por concejales del PP que siguieron la comparecencia del regidor en la sala de actos del Ayuntamiento. Los grandes ausentes fueron los miembros de El Pi, partido con el que gobierna el PP en el consistorio 'andritxol'.

Notablemente afectado, Porsell indicó que es una situación muy desagradable, pero añadió que no puede permitir el menor índice de supuesta malversación o que se ponga en duda la gestión municipal de cualquier concejal de su equipo de gobierno. "Por eso", aseveró, "no me ha temblado el pulso a la hora de cesar a Palomo".

La presuntas irregularidades de las facturas gestionadas por Jonás Palomo ascienden a 30.000 euros y se adjudicaron a empresas que no operan en el municipio. Nada más detectarse estas maniobras, hace ahora poco más de un mes, desde el PP informaron a sus socios de gobierno, directamente a Katia Rouarch y al propio Palomo. Tanto el consistorio como El Pi designaron un comité de disciplina para aclarar unos hechos que, desde El Pi, siguen achacando a un error humano, tal y como indicó Rouarch nada más saltar el caso a la opinión publica.

El regidor Jonás Palomo, que hasta la fecha no ha efectuado ninguna declaración, sí que ha anunciado al alcalde que no renunciará a su acta de regidor, por lo que pasará al grupo mixto dejando al gobierno municipal en minoría frente a la oposición integrada por Més y PSOE.

La áreas de Palomo serán gestionadas por las dos regidoras de El Pi. De esta forma, Katia Rouarch asumirá Iluminación y Vías y Obras y Xisca Castell se encargará de Ferias y Fiestas.

El alcalde indicó que esta situación no afecta al pacto firmado en su día con El Pi. Porsell argumentó que su partido va a seguir con la hoja de ruta que se firmó en su día con la formación de Katia Rouarch y le cederá la alcaldía en junio, tal y como está previsto. Aseveró que el pacto goza de buena salud.

A primera hora de la mañana, antes de la rueda de prensa, Jaume Porsell se reunió con los portavoces de Més per Andratx, PSOE, PP y El Pi para explicarles la situación y solicitar responsabilidad a todas las partes.