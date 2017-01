Sagreras lamenta la "decepción absoluta" que provoca el nuevo parque de es Trenc

El alcalde de Campos, Sebastià Sagreras (PP), está muy disgustado con la aprobación del anteproyecto de ley de creación del parque natural de es Trenc-Salobrar, anunciado anteayer por el Consell de Govern. El Parlament debatirá la iniciativa este 2017 y, previsiblemente, dará luz verde. No obstante, la voz crítica del alcalde fue ayer muy comentada. En su Facebook, Sagreras lamentó la "decepción absoluta" que provoca este controvertido nuevo parque.

Sagreras, en declaraciones a Canal 4, dijo que "así como está planteado" el discutido espacio protegido "la inmensa mayoría de campaners y el Ayuntamiento no estamos de acuerdo". Reprochó que "nos sorprende lo poco que nos quieren las instituciones supramunicipales" y "no sabemos qué pasa con la escuela nueva ni con las obras de la carretera Llucmajor-Campos".

Sagreras echa en cara que el Govern "no tiene ni un m2 de suelo público –en el ámbito del nuevo parque–, todo afecta a tierras de particulares" y "el número de aparcamientos previstos es totalmente insuficiente para garantizar la actividad económica". Una vez más cuestiona que Campos no reciba las ansiadas compensaciones económicas, llegando al extremo de afirmar que el Govern "está siendo antidemocrático con la voluntad de los campaners". "Sí que ha habido diálogo, si bien para no llegar a nada, postureo, nos han hecho perder el tiempo", concluye.

En contraste, las organizaciones GOB y Terraferida aplauden la aprobación del anteproyecto de ley. Se reivindica una gestón con criterios ecológicos, avanzar con el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), dotación de medios materiales y humanos.