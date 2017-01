Críticas de Més por el legado de Llorenç Moyà

­Més per Binissalem criticó ayer que la inauguración del archivo del legado Llorenç Moyà que se llevó a cabo en Can Gelabert el pasado jueves se haya realizado "sin hacer partícipe a la familia de Llorenç Moyà", que es la propietaria del archivo. Més denunció la decisión de PP y UxB de no contar con la familia para un acto tan importante. También recriminó al PP que hayan pasado diez años sin que se haya creado la Fundació Llorenç Moyà.