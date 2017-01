Campos avisa con sanciones de 225.000 euros a quien vuele drones sin control

La Policía Local de Campos ha lanzado una campaña advirtiendo que el vuelo negligente de drones en el municipio podrá ser multado con hasta 225.000 euros. "Pese a que se utilice de forma recreativa un dron no es un juguete. En el momento de compraros un dron, debéis tener en cuenta una serie de riesgos que pueden comportar", explica el Ayuntamiento, que recuerda que no pueden volar a más de 120 metros. "Su uso temerario puede poner en peligro la vida o las propiedades ajenas". Además, subraya que si no se quiere tener problemas, lo mejor es estar federado y pilotar el aparato en un campo de aeromodelismo homologado".