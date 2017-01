El Govern solo evaluará la construcción de un colegio nuevo cuando tenga el solar

Sin solar, no hay colegio. Así podría resumirse la respuesta del conseller de Educación y Universidad, Martí March, a la demanda de la comunidad educativa y el ayuntamiento de Mancor de la Vall para la construcción de un nuevo centro educativo, que de momento deberá conformarse con una inversión de 250.000 euros para reformar el CEIP Montaura a final de curso.

El conseller March y gran parte de su equipo educativo visitaron ayer a mediodía el ayuntamiento de Mancor, donde se entrevistaron con el alcalde Guillem Villalonga (Més) y diversos miembros de la comunidad educativa del municipio, representada por la directora del colegio Montaura y la asociación de madres y padres de alumnos (amipa).

Posteriormente se trasladaron hasta el colegio público, donde los responsables de las políticas educativas del Govern comprobaran 'in situ' las carencias y deficiencias estructurales del equipamiento educativo. Antes de la llegada de la comitiva de la Conselleria, los docentes del colegio Montaura habían colgado la rejilla exterior con camisetas reivindicativas en las que podía leerse 'A Mancor, escola nova ja'.

Gran parte del personal y de los alumnos de la escuela también lucían ayer la camiseta con el objetivo de recordar al conseller March la necesidad "urgente" de construir un nuevo centro educativo público en el municipio porque el actual ha quedado obsoleto y no dispone de los recursos suficientes para los más de 130 alumnos matriculados actualmente.

Al finalizar la reunión en el Ayuntamiento, los responsables municipales no salieron del todo satisfechos con las explicaciones de Martí March, que no quiso comprometerse a aprobar la construcción de un nuevo colegio a corto plazo y condicionó la decisión a la disponibilidad del solar que debe cederle el Ayuntamiento, que todavía no ha completado los trámites.

Malestar municipal

El conseller March admitió la existencia de "malestar" del Ayuntamiento y la comunidad educativa de Mancor por la no inclusión del futuro colegio en el plan de infraestructuras para los próximos años y que por este motivo había visitado el municipio para "dar la cara".

En este sentido, recordó que ayer mismo se licitó el proyecto de reforma del CEIP Montaura con un presupuesto de 250.000 euros. Las obras se llevarán a cabo cuando finalice el actual curso.

El conseller añadió que el plan de infraestructuras es un documento "abierto y flexible" y no descartó la futura inclusión del proyecto del futuro colegio de Mancor si "se constata" su necesidad. "Lo importante es la voluntad de encontrar una solución conjunta", dijo. March apuntó que la primera condición para construir un nuevo centro es contar con el solar necesario.

Por su parte, el alcalde Guillem Villalonga explicó que la reunión había sido la "primera toma de contacto para encaminar la construcción de una nueva escuela, que es una gran necesidad del municipio". El regidor añadió que el Ayuntamiento ya tiene a su nombre los tres solares necesarios para la ejecución del proyecto y ahora tramita la modificación urbanística necesaria y negocia la compra de otra parcela para los accesos del futuro centro.