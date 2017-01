El Dimoni Gros no tiene sustituto

Tal vez una buena ocasión para poder romper con los vínculos familiares en la interpretación de los personajes de Sant Antoni en Manacor, podría estar en el próximo relevo del Dimoni Gros, Antoni Puig, a quien su hijo Miquel, por el momento, no tiene la intención de sustituir. Hay que recordar además, que el personaje principal no ha estado durante las últimas décadas, en posesión de una única familia, sino que ha ido cambiando hasta que no ha tenido relevo generacional en la estirpe.