El alcalde apoya el derecho de autodeterminación del Sahara y otros pueblos

El Partit per al Poble (PxP) que gobierna el ayuntamiento de Vilafranca votó a favor, en el pleno de anteayer, de una moción de Més per Vilafranca "para impulsar una solución definitiva a la situación del Sahara occidental". Exactamente, el acuerdo era el siguiente: "Que el Estado español impulse todas las medidas necesarias que garanticen el ejercicio efectivo del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, uno de los 17 territorios no autónomos reconocidos por las Naciones Unidas, cuyo proceso de descolonización sigue siendo potencia administradora del Estado español".

A propuesta de Independents per Vilafranca (IxVi)-Esquerra, también en la oposición, se añadió que todos los pueblos oprimidos tengan garantizado su derecho a decidir. Y sorprendentemente, el PxP (marca blanca del PP), respaldó el texto. Apenas el concejal Gori Bauzá (PxP) votó en contra y Francisca Bauzá (PxP), abstención.

Consultado ayer, el alcalde, Montserrat Rosselló, restó importancia al apoyo de su partido a esta moción de Més per Vilafranca, y remarcó: "Lo que tengo claro es que yo soy mallorquín, español y europeo, en ningún caso catalán".

Por otro lado, una moción conjunta de Més y IxVi-Esquerra para colaborar en los trabajos de recuperación de personas desaparecidas durante la guerra civil y el franquismo también prosperó. El edil Gori Bauzá (PxP) volvió a desmarcarse votando en solitario en contra. En dicha moción se comenta el caso del asesinato del manacorí Pere Frau Barceló, casado en 1933 con la vilafranquera Joana Maria Font Bover. La propuesta de acuerdo se refiere a las fosas de Porreres y se sugiere una aportación municipal de 1.000 euros. El alcalde apoyó la moción pero pidió documentación-justificantes (Memòria de Mallorca, Govern, etc.) y que se cuente con los permisos de los familiares afectados.