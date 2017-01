Llucmajor consigue reducir su nivel de endeudamiento por debajo del límite del 75%

La herencia de una gravísima deuda millonaria dejada por el PP, que estuvo más de veinte años seguidos al mando del ayuntamiento de Llucmajor (algunos periodos con el apoyo de ASI), empieza a corregirse con eficacia. Si a mediados de 2015 el nuevo equipo de gobierno integrado por el PSOE, El Pi y Més se encontró con una deuda del consistorio de más de 39 millones de euros, y un nivel de endeudamiento del 95%, ahora al fin se ha logrado reducir el porcentaje hasta el 71%, habiendo en estos momentos una deuda inferior a los 28 millones.

Si durante los últimos años el Ayuntamiento se ha visto extremadamente condicionado, atado de pies y manos, debido a sus números rojos, el hecho de bajar del 75% del nivel de endeudamiento supone un paso fundamental de cara a, progresivamente, poder emprender las inversiones deseadas. No en vano, el consistorio llucmajorer, al igual que el resto de instituciones municipales del España, ha de cumplir con lo exigido por el Gobierno central en cuanto a las cuestionadas reglas de gasto, Ley Montoro, etc.

En el caso de Llucmajor hay que recordar que en la pasada legislatura 2011-15, siendo alcalde Joan Jaume (PP), se tuvo que aprobar un controvertido Plan de Ajuste. Hasta el 2030 están comprometidos pagos anuales regulares. Se prevé que pueda ir descendiendo el ritmo de capital, fijado este 2017 en 4.670.972 euros.

En los dos últimos ejercicios, 2015 y 2016, se ha procedido a dos elevadas amortizaciones anticipadas, sumando entre capital e intereses alrededor de 7,5 millones de euros.

En la pasada legislatura se llegaron a acumular 55 millones de euros de deuda del ayuntamiento de Llucmajor, al incorporarse más de 23 millones en facturas pendientes de pago a proveedores (pasando éstas a deuda bancaria).

El nuevo pacto PSOE, Més, El Pi resalta que se haya conseguido al fin cumplir la Ley de estabilidad presupuestaria reduciendo el nivel de endeudamiento por debajo del 75%. Si por Ley estaba marcado un periodo de pago a proveedores de un máximo de 30 días, se ha pasado de los más de 60 en tiempos del PP en el poder a unos 14 con PSOE, Més y El Pi llevando las riendas.

No obstante, el equipo de gobierno de centroizquierda advierte de la "herencia muy grave" dejada por el PP y de las limitaciones y dificultades consecuentes. En esta línea, lamenta que no se hayan podido emprender aún necesarias mejoras de calles y aceras, la reivindicada revitalización de s'Arenal (flagrante falta de aparcamientos, urgente conveniencia de hacer el núcleo más moderno y atractivo, etc.), propuestas de nuevo teatro-auditorio, casals de joves y un sinfín de obras extras calificadas como prioritarias. Entre las pocas inversiones que sí se han dejado impulsar desde Madrid, la tan demandada conducción de agua potable hasta s'Estanyol y Son Bieló.

Asimismo, de esta legislatura 2015-19, mención especial para la supresión de la empresa Llemsa (con múltiples problemas de gestión), recuperando de esta manera el consistorio competencias directas, entre ellas, residuos, brigada municipal, reciclaje, agua y limpieza. Y ello salvando el medio centenar de puestos de trabajo de la empresa municipal.