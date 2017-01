Manacor supera por primera vez los 44.000 habitantes censados

El municipio de Manacor ha sobrepasado, por primera vez en su historia desde que hay registros, los 44.000 habitantes censados. En concreto, y según el recuento consistorial, se ha cerrado el año con la cifra récord de 44.083 personas, de las cuales 22.142 son hombres y 21.941 mujeres. Lo que supone también continuar de nuevo con el crecimiento iniciado en 2003, y que duró una década hasta que en 2013 y 2014 quedó truncado por la crisis.

La recuperación es notoria con una subida de más de 700 habitantes en solamente un año respecto a las mismas fechas de 2015. Si repasamos uno por uno los distintos núcleos de población, notamos que el mayor aumento poblacional se ha registrado en el núcleo urbano de Manacor, que supera ahora los 30.000 vecinos oficiales (30.116) y la localidad costera de Porto Cristo, que también por primera vez rebasa los 8.000 residentes oficiales (8.027), aunque sobrepase ampliamente esta cifra en verano como consecuencia de la población flotante. El otro núcleo poblacional que sube en el registro es s'Illot-Cala Morlanda, que alcanza ya las 2.000 personas censadas (2.041).

Por lo demás, el resto de entidades municipales se siguen moviendo en las mismas cifras que hace ahora un año: Cala Anguila-Cala Mendia, 633; Cala Murada, 887; Cales de Mallorca, 1.140; s'Estany den Mas, 256; y Son Macià, 971 habitantes entre el núcleo propiamente dicho y las distintas zonas rurales cercanas.

Por lo que respecta a nacionalidades, evidentemente la española es la que predomina con 34.274 personas registradas (un 80% del total), seguida de la comunidad marroquí, que en estos momentos está representada por 3.424 vecinos (algo más de un centenar más que en 2015 y que siguen representando el 8% de la población oficial del municipio). Después ya vendrían los alemanes, que todavía no alcanzan los 2.000 (1.927), los italianos (432), los colombianos (362), que superan por primera vez a los ecuatorianos (351), los británicos (341) o los brasileños (256).

En lo referente a las edades, el tramo de población más elevado en número es el que va entre los 33 y los 53 años, cuando la cifra va bajando paulatinamente hasta los 99 años, edad a la que en Manacor han llegado este año cinco hombres y diez mujeres. Curiosamente hay más centenarios, 22, nueve hombres por trece mujeres.

Pero todas estas cifras contrastan de forma notable con las manejadas con el Instituto Nacional de Estadística (INE), que no concede a Manacor más allá de 41.000 habitantes. Para explicar tal escalón y según los técnicos municipales, hay que fijarse en diferentes cuestiones: la primera es que para el INE lo que cuenta todavía es la población del 31 de diciembre de 2015, es decir, de hace un año. Asimismo tampoco contabiliza ni a las personas mayores que por uno u otro motivo no se han renovado el carnet de identidad, al pensar que les vale ya para lo que les queda de vida (en estos momentos unos 400), ni tampoco a los jóvenes a partir de los 16 años que, a pesar de haberse sacado el DNI, no lo hayan presentado en el registro municipal (más de un centenar).

Finalmente el INE también elimina de forma automática a los extracomunitarios que no hayan renovado su empadronamiento en dos años, y a los comunitarios que no lo hayan hecho en cinco.