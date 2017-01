Polémica política por la ausencia de los 'xeremiers orats' en los Cavallets

El principal grupo de la oposición, Tots per Pollença, expresó ayer su "indignación" por el hecho de que la procesión del Estandard y los Cavallets que se celebrará el día de Sant Sebastià no contará este año con la actuación de los ´xeremiers orats´, una decisión que el exalcalde Tomeu Cifre considera "sectaria". Cifre, cuyo hermano es el presidente de la asociación de los ´xeremiers´, acusa al equipo de gobierno de tomar la decisión de forma "unilateral" y "dictatorial".

Por su parte, el alcalde de Pollença, Miquel Àngel March, criticó la "politización" de la fiesta por parte de Tots per Pollença y explicó que la decisión de prescindir de los ´xeremiers orats´ en la procesión de Sant Sebastià de este año no corresponde al equipo de gobierno, sino a la comisión de fiestas que es autónoma para tomar sus propias decisiones. March aseguró que los ´xeremiers orats´ no perderán protagonismo en todas las fiestas del municipio.