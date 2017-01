El Ayuntamiento paraliza las obras de reforma del Hotel Monteverde

El ayuntamiento de Manacor ha ordenado paralizar definitivamente las obras de reforma del Hotel Monteverde de Porto Cristo, a través de un decreto y tras certificar que no se correspondían con las que los responsables del establecimiento habían comunicado al consistorio. Tras un primer aviso efectuado el pasado 25 de noviembre, y después de comprobar que las obras no se habían detenido, el día 2 de diciembre se decretó el precinto de las obras, que hicieron efectivo los agentes de la Policía Local junto con el personal del Ayuntamiento.

Como a pesar de todo la reforma continuó, los técnicos municipales informaron de la situación a la compañía que proporciona el suministro eléctrico del edificio para que cortara el servicio. Además y en el mismo sentido, el Ayuntamiento ha informado de esta actuación a la dirección general de Turismo y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a los efectos oportunos de realizar las correspondientes inspecciones, dado que durante las visitas realizadas por el personal municipal se observó que las condiciones de los operarios de la obra no parecían ajustadas a la normativa vigente.

El ayuntamiento de Manacor ha ordenado paralizar todas las obras ilegales que se detecten en aplicación de la ley 2/2014 de ordenación y uso del suelo. De esta manera los técnicos de Urbanismo al detectar obras que no dispongan de licencia o que no se ajusten a la concedida, harán la correspondiente denuncia que dará lugar a un decreto de paralización inmediata. "En el caso de que los propietarios o promotores no acaten la orden de suspensión y no detengan las obras en el plazo de 48 horas, el Ayuntamiento procederá a su precinto", explican los técnicos del departamento.

De acuerdo con la ley de 2014, los responsables de las obras ilegales tienen dos meses para solicitar la legalización de las obras, en caso de que la normativa lo permita. "Transcurrido este plazo, si no se ha instado la legalización o si las obras son ilegalizables, se iniciarán los trámites para reponer la realidad física alterada, que finalizará con la resolución de la demolición de las actuaciones de urbanización o edificación que sean manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística".

El incumplimiento de las órdenes de reposición podrá dar lugar a la imposición de hasta doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía del 10% del valor de las obras realizadas. Por otra parte, y de forma independiente, la misma ley prevé la aplicación de sanciones a cualquier responsable de una obra hecha sin licencia o sin ajustarse a la misma.