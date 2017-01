Propiedades de las plantas

Las sociedades rurales desde muy antiguo han dado distintos usos a las plantas dependiendo de sus propiedades, con las cuales solucionaban ciertos problemas que les surgían en sus vidas cotidianas. Este conocimiento popular se ha transmitido a lo largo de los años de generación en generación pero existe una creciente amenaza de pérdida de estos conocimientos y de muchos aspectos relacionados con el aprovechamiento de las plantas y animales como recursos naturales. La importancia de los trabajos etnobotánicos se ve reflejada en la Ley del Patrimonio Natural y Biodiversidad, que recoge que los conocimientos tradicionales relevantes para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y geodiversidad, con especial atención a los conocimientos etnobotánicos, deberán preservarse, mantenerse e inventariarse. El objetivo principal del trabajo que ha llevado a cabo el Museu Balear de Ciències Naturals es elaborar un catálogo de usos. y aprovechamientos de las plantas para que, de esta forma, se dé a conocer y se recupere el saber popular ligado al entorno natural de nuestras islas. 800 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii hab 900 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te 1000 principem copiae atque in0. nombre lugar