Los Amics del Pare Serra piden ayuda al Ayuntamiento para proteger la estatua de fechorías

La Associació d'Amics del Pare Serra pedirá personalmente al nuevo alcalde de Petra, Martí Sansaloni (PP), que proteja mejor la estatua de san Juníper Serra de las inocentadas de las que cada año es objeto por parte de los quintos cuando llega el 28 de diciembre. Su presidente y excónsul de los Estados Unidos en las islas, Bartomeu Bestard, propondrá "que la cruz [que hace seis años que es sustraída] pueda estar pegada de alguna forma al resto del conjunto escultórico, o que si es posible se coloquen las antiguas verjas que había hace un tiempo, y que ahora están en el convento franciscano", explica.

Hay que recordar que en esta ocasión fueron los quintos de Vilafranca quienes, de madrugada, robaron la cruz juniperiana (que antes era de madera pero que ahora es de una pasta de cemento) y que posteriormente al cabo de unas horas pidieron desde un garaje y encapuchados, un curioso 'rescate' por ella. Y es que a cambio de devolverla pedían que Petra reconociera formalmente que el Puig de Bonany es vilafranquer.

"Cuando me llamaron para contármelo me disgusté mucho, pero entendí que se trataba de una broma y que la cruz será seguramente devuelta", señala Bestard, quien recuerda que "en otras ocasiones incluso han llegado a rodear la estatua con estiércol de vaca, o colocarle una muñeca hinchable". "En realidad no llego a entender cómo un pueblo de 2.000 habitantes no se siente muy orgulloso de una figura así, que es el único santo que tenemos nacido en Mallorca, y cada año es motivo de bromas. Esto lo cuentas en América y no se lo creen", dice Bestard, que pese a todo lo ocurrido quiere primero consensuar cualquier medida con el alcalde Sansaloni.