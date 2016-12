El Supremo ordena investigar si hubo delito de malversación en el carril bici

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha ordenado que se remita a la Fiscalía de Balears toda la documentación sobre las polémicas obras del llamado Tramo I, es decir, el carril bici y peatonal de Son Servera a Cala Millor (Avinguda Joan Servera Camps), por si se cometió prevaricación administrativa, malversación de caudales púbicos u otros delitos.

La decisión adoptada por el Supremo a petición de la Fiscalía se apoya en declaracions que figuran en la causa que enfrentó a la promotora de las obras, Melchor Mascaró, con el ayuntamiento de Son Servera (dirigido en la legislatura 2007-2011 por PSOE, Independents y UM) por el impago de la actuación, que revelan que "se ejecutaron obras no proyectadas y que se pactaron precios verbalmente al margen de los oficiales", afirma la sentencia.

El Supremo ha tomado esta decisión en la sentencia en la que se desestima la demanda del consistorio que reclamaba la declaración de error judicial en la sentencia que condenó a la institución municipal a pagar 348.588 euros, más los intereses, a Melchor Mascaró SA por la citada obra.

El litigio en cuestión se remonta a noviembre de 2014, cuando el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Palma reconoció el derecho de la promotora a cobrar 348.588 euros del ayuntamiento serverí por esas obras acometidas en la Avinguda Joan Servera Camps.

Otra sentencia posterior del Tribunal Superior de Justicia de Balears confirmó esa cuantía y añadió el derecho de Melchor Mascaró a cobrar también los intereses. El consistorio recurrió ante el Supremo y presentó una demanda de error judicial en la fijación de la cuantía indemnizatoria por considerar que el tribunal se basó en un informe pericial realizado en junio de 2014 que valoró las obras en 1.606.144 euros, cuando otro anterior de abril las había cifrado en 1.459.313 y debía ser el tenido en cuenta. En este sentido, el consistorio alegó que, según el propio perito, el segundo informe se basó en unos precios que no le constaban, obedeció a una solicitud de la promotora y se realizó en función de sus criterios.

Tanto la Abogacía del Estado como la constructora se opusieron a la demanda porque el consistorio no había instado previamente un incidente de nulidad de las actuaciones contra la sentencia. También la Fiscalía pidió al Supremo que no admitiera la demanda por no haberse agotado las actuaciones formulando un incidente de nulidad.

Sobre el fondo del asunto, el ministerio público asegura que no ha habido error judicial y que el juzgado se basó en el segundo informe pericial para cifrar el valor de la obra porque tuvo en cuenta "que las ampliaciones y modificaciones de obra se hicieron sin formalizar actuación administrativa alguna y existía un acto verbal relativo a los precios que no coincidía con los que constaban en la documentación oficial".

Dado que la jueza dio por acreditada la existencia de ese pacto verbal "como el resto de irregularidades constatadas", a partir de las declaraciones formuladas en el proceso, la Fiscalía solicitó que se remitieran las actuaciones a la Fiscalía balear por si los hechos pueden ser constitutivos de delito.

En la sentencia, el Tribunal Supremo desestima la demanda porque el Ayuntamiento incumplió el requisito para que se pueda declarar error judicial que fija la Ley Orgánica del Poder Judicial de agotar previamente los recursos previstos en el ordenamiento.

Además accede a la solicitud el fiscal y ordena emitir las actuaciones a la Fiscalía de Balears por si en la ejecución de las obras del carril bici de Son Servera a Cala Millor hubo prevaricación, malversación u otro tipo de delitos.