PSOE-Independents mantiene la placa y no abre expediente para buscar responsables

En el pleno de enero de este 2016, los tres partidos de la oposición, PP, ON y Més, pidieron la retirada de la placa de inauguración del carril bici Tramo I (instalada en el año 2008), donde figura el nombre del exalcalde socialista Josep Barrientos. Asimismo, también solicitaron que los servicios jurídicos del Ayuntamiento realizasen un estudio y análisis para determinar posibles responsabilidades en el proceso administrativo y de ejecución de dicho carril, denominado a su vez Circuit Ecoturístic, que conecta Son Servera con Cala Millor. En concreto, la oposición defendió la conveniencia de aclarar posibles responsabilidades de técnicos, políticos u otros por el grave sobrecoste final. El equipo de gobierno de esta legislatura, el pacto PSOE-Independents, rechazó estas propuestas. Cabe señalar que, en noviembre de 2015, se dio a conocer la sentencia que condenaba al consistorio serverí a pagar el sobrecoste, además de 303.000 euros de intereses, por lo cual la cantidad del proyecto prevista inicialmente, unos 800.000 euros, se ha incrementado hasta los dos millones de euros. En el pleno de enero de 2016, la alcaldesa de esta parte inicial de mandato, la socialista Natalia Troya, acusó a la oposición de politizar un tema del año 2008. Según ella, en el procedimiento por sobrecoste no había tan siquiera indicios de delitos penales que motivasen la retirada de la placa. En cuanto al estudio y análisis de posibles responsabilidades, Troya alegó que la sentencia estaba recurrida en el Supremo "por un posible error en la valoración, por lo que no tiene sentido iniciar ahora un expediente para depurar responsabilidades de técnicos y políticos, cuando no sabemos cuál será el resultado final". Ahora, el caso se ha complicado.