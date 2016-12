La Policía Local defiende en el pleno el actual calendario laboral de la plantilla

Una veintena de policías locales se presentaron ayer al pleno del ayuntamiento de Marratxí para protestar contra la decisión del equipo de gobierno de denunciar del pacto de trabajo firmado en la pasada legislatura con el objetivo de modificar los cuadrantes de trabajo de los agentes. Los policías lucían una camiseta blanca con la inscripción 'Negociació només per millorar'. Tal y como ya avanzó este diario, la modificación de los actuales cuadrantes es uno de los puntos que van a figurar en el futuro pacto, que todavía se está elaborando por parte del Consistorio.

Una vez finalizado el pleno, el portavoz del colectivo policial, Txema Llofriu, pidió la palabra para leer un comunicado elaborado por los sindicatos CCOO, CSIF y STEI, en el que acusó al equipo de gobierno de denunciar el pacto aprovechando que no hay elecciones a la vista, ya que el anterior acuerdo se alcanzó en la pasada víspera electoral. Añadió que "cuando los sindicatos denuncian un pacto siempre es para mejorar, pero cuando lo hace la patronal es para empeorar".

Llofriu indicó que "se está jugando con las condiciones laboraes, sociales y económicas de todos los funcionarios", añadiendo que las condiciones laborales que ahora se quieren modificar "fueron aprobadas por ustedes mismos, con la única diferencia que antes estaban en la oposición y ahora en el gobierno".

El portavoz finalizó la lectura acusando al pacto de "equivocarse" al intentar "politizar" las condiciones laborales por una estrategia electoral.

Magdalena Moreno, concejala de Interior y Personal del ayuntamiento 'marratxiner', replicó que todavía no se han iniciado las negociaciones y que por parte de Recursos Humanos se está elaborando un nuevo pacto de trabajo. La regidora aseguró que las negociaciones se llevarán a cabo el próximo año y que se había tomado la decisión de denunciar el pacto precisamente porque no hay elecciones cercanas, por lo que no habrá presiones.

La concejala añadió que era el momento de negociar libremente y que el pacto se negociará de manera unitaria para mejorar las condiciones de todos los funcionarios.