La oposición critica la falta de un plan de movilidad previo a la peatonalización

El pleno extraordinario celebrado ayer en Pollença aprobó la segunda fase del proyecto de semipeatonalización del Moll, con un presupuesto de 2,1 millones de euros, y amplió el plazo de exposición pública de veinte a treinta días para que el proyecto se someta a alegaciones. La oposición volvió a criticar la falta de un plan de movilidad previo a la realización de la semipeatonalización.

Los partidos volvieron a discutir los detalles de un proyecto que ha sido debatido en sede plenaria en múltiples ocasiones. El regidor de Urbanismo, Tomeu Cifre Bennàssar, aseguró que la segunda fase "mejorará" las obras de la primera fase realizadas antes del verano y enumeró las principales actuaciones que se realizarán tras la próxima temporada turística. "No es al cien por cien el proyecto que necesita la primera línea, pero es un avance muy sustancial", indicó el regidor.

Los diferentes grupos de la oposición criticaron diferentes aspectos del proyecto e incidieron en la necesidad de trazar un plan de movilidad sin el cual, según aseguran, la semipeatonalización no tiene sentido. El proyecto se aprobó con los votos a favor del equipo de gobierno (Junts Avançam-UMP) y la abstención del resto de grupos políticos.

También fue aprobado el convenio con el Consell de Mallorca mediante el que la institución insular cede la primera línea al Ayuntamiento y realiza una aportación de 494.000 euros correspondiente a la valoración del coste de asfaltado de la vía. En este punto, Alternativa también votó a favor de la propuesta, al igual que el equipo de gobierno, mientras que el resto votó en contra.

La situación de Martí Roca

El pleno celebrado ayer tenía el interés añadido de ser el primero después de la marcha de Martí Roca de El Pi, partido por el que se presentó como candidato a la alcaldía. Roca señaló que "jurídicamente" y por "motivos burocráticos" ayer continuaba formando parte de El Pi, y que en la próxima sesión ya participaría en calidad de regidor no adscrito.

Roca anunció que no tiene previsto entregar el acta de regidor porque "es tan legítimo que me quede como que me vaya" y acusó de "cobardes" a quienes le critican por las redes sociales. Por su parte, El Pi envió ayer un comunicado para expresar su versión de los puntos tratados en el pleno.