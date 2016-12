La oposición critica la "pasividad" municipal ante el rescate del túnel

La oposición municipal es cada vez más reacia a los planes del Consell de rescatar la concesión del túnel de Sóller en 2017. Así lo aseguraron los representantes del PP, El Pi y Guanyem, que apuntaron que "si rescatar el túnel no va aparejado a preparar el municipio para lo que le vendrá, el rescate acabará siendo contraproducente". Los tres partidos se muestran críticos ante la "pasividad" del Ayuntamiento para adelantarse a los posibles efectos negativos que conllevará la apertura.

Susana Sina (Guanyem) y Jaume Bestard (El Pi) aseguraron que "en las condiciones actuales no se puede quitar el peaje del túnel", si antes "no se asumen con valentía los problemas que tiene Sóller, ya que contrariamente lo que se conseguirá es empeorarlos". Sina afirmó que "en 2022 termina la concesión y si esperamos el tiempo que queda no costará ningún euro al contribuyente", ya que "rescatarlo en 2017 supondrá un gasto de unos 18 millones de euros". La concejala de Guanyem sostiene que "si esperáramos solo cinco años las administraciones podrían dedicar los recursos que cuesta el peaje a mejorar infraestructuras que ahora mismo ya son deficientes".

Por su parte, desde El Pi, Jaume Bestard aseguró que "solo sería necesario que el pacto cumpliera lo que se comprometió en la campaña electoral haciendo gratuito el túnel a todos los residentes de los pueblos de la comarca". Aseguró que "Sóller no está preparado para recibir lo que le vendrá si finalmente el próximo año se rescata el túnel".

El portavoz del PP, Carlos Simarro, añadió que "nos encontramos con un ayuntamiento paralizado y un alcalde que se ha puesto de perfil" cuando "todos sabemos que los problemas se dispararán si se hace el rescate en pocos meses". Simarro recordó que "venimos reivindicando un plan de contingencia y otro de futuro y lo único que hemos conseguido es que el alcalde diga que en Sóller no vendrán más turistas".