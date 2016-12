El equipo de gobierno saca adelante las cuentas con la abstención del PP

El ayuntamiento de ses Salines aprobó ayer, con los votos a favor del equipo de gobierno, la abstención del grupo de concejales del PP y los votos en contra de El Pi, los presupuestos para 2017, que superan por poco los seis millones de euros. Según ha explicado el alcalde, Bernat Roig (Endavant), se han priorizado las partidas presupuestarias destinadas a los servicios diarios como limpieza viaria, recogida de residuos y transportes de basuras, que en total se incrementan en 170.000 euros. "Hemos organizado los presupuestos para que no falte nada. Aunque para hacer frente a las expropiaciones, que no nos ha quedado más remedio que asumir, hemos tenido que ajustar muchas áreas".

Por su parte el grupo popular, dijo que permitió la salida adelante de las cuentas, "por responsabilidad y por seguir en una posición neutral, otorgando un voto de confianza al "alcalde, después de haber quedado en minoría hace algunas semanas tras la ruptura del pacto de gobierno", recordó Joan Rodríguez. "El Partido Popular de ses Salines seguirá trabajando desde la oposición, a pesar de haber sido el partido más votado (cinco concejales) y en consecuencia el ganador de las elecciones", añadió.

En el otro lado, El Pi, los exsocios del equipo de gobierno, apuntan a que "el alcalde tuvo que suplicar la abstención del PP, ahora en la oposición" explica Tolo Salvà, "desde El Pi no pensamos que sean unos presupuestos realistas ni continuistas con lo que el mismo alcalde se había preparado a principio de legislatura. "No se pueden aprobar unos presupuestos donde no hay ninguna inversión para el municipio. Este hecho no había pasado en mucho tiempo y no entendemos como el PP se abstiene, cuando siendo mejores los de 2016 votaron en contra".