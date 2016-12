El Arxiu del Regne custodiará la antigua cartelería del Teatre Principal

p. c.

El exalcalde Rafel Torres observa algunos de los viejos carteles del teatro ´inquer´. p. c.

El inventario de bienes gráficos del Teatre Principal de Inca, que incluye básicamente la antigua cartelería del equipamiento cultural, será custodiado por el Arxiu del Regne de Mallorca, que ha accedido a la petición del Ayuntamiento, basada en la necesidad de conservar el material gráfico en las mejores condiciones posibles para evitar el deterioro a que estaba expuesto en las instalaciones de un teatro que sigue pendiente de la reforma definitiva.

Así lo anunció ayer el teniente de alcalde de Cultura del consistorio 'inquer', Antoni Rodríguez (Més per Inca) en el transcurso de la reunión de la Fundació del Teatre Principal que se celebró ayer a mediodía en el Ayuntamiento. Rodríguez explicó que en un primer momento se había solicitado la custodia de los bienes gráficos al Arxiu del So i de la Imatge del Consell de Mallorca, que no pudo hacerse cargo de la colección alegando problemas de saturación.

Finalmente, el inventario gráfico, que se compone aproximadamente de un millar de antiguos carteles anunciadores de películas de cine y de obras teatro que se habían representado en el teatro 'inquer' a lo largo de su trayectoria, se conservará en el Arxiu del Regne de Mallorca hasta que la fundación del Teatre Principal de Inca reclame su devolución. "La idea es que los carteles retornen algún día a Inca, pero actualmente no tenemos un lugar adecuado para su conservación, ya que debería habilitarse un archivo local, lo que es muy costoso", explicó Rodríguez.

Los viejos carteles del Teatro se guardan actualmente en las dependencias del claustro de Sant Domingo de Inca después del proceso de inventariado que se llevó a cabo hace unos años. Antes de ello estaban ubicados en las salas del teatro en condiciones muy precarias que aceleraron el deterioro de estas piezas gráficas, algunas de las cuales formaron parte de una exposición que se organizó hace unos años.

Por otra parte, el responsable municipal de Cultura también dio cuenta al pleno de la fundación de la posibilidad de restaurar los bienes muebles del equipamiento cultural con una aportación económica del Govern. La dirección general de Cultura del ejecutivo ha instado al Ayuntamiento a presentar un proyecto de restauración de los viejos objetos del teatro con el objetivo de optar a la línea de subvenciones habilitada para este tipo de actuaciones. Rodríguez explicó que el equipo de gobierno ya ha realizado las primeras gestiones para encargar el proyecto.

La restauración afectaría a las viejas butacas y lámparas del teatro y a la antigua maquinaria del cine, entre otros objetos.