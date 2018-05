Paralizan un desahucio en Palma que estaba previsto para este viernes

La plataforma de Stop Desahucios , en colaboración con la Oficina Antidesahucios del Ayuntamiento de Palma , ha logrado el aplazamiento de un desahucio previsto para este viernes entre

Según ha explicado uno de los portavoces de Stop Desahucios, Joan Segura, tras este aplazamiento y la paralización del desahucio del miércoles pasado, el barrio de "Son Gotleu, y la gente en general se siente más confiada y más fuerte contra la oleada de desahucios".

Desde la plataforma, han explicado que ahora toca negociar "un alquiler social" y "persistir en la movilización para lograrlo y para frenar el próximo intento de desahucio previsto para dentro de un mes".

Así, han recordado que este pasado sábado se celebró la asamblea de Stop Desahucios Mallorca coincidiendo con la protesta de 'Barcelona no está en venta', 'Madrid no está en venta' y 'Palma no está en venta' y las realizadas en otras ciudades del territorio estatal.

Durante la asamblea, han continuado el trabajo para impulsar el futuro Sindicat de Llogaters de Mallorca, han hecho balance de los casos en los que se han paralizado desahucios, encontrado salidas dignas, o que siguen abiertos y se han tratado otros nuevos.

Así, han programado acciones y reuniones para las dos próximas semanas, entre las que tendrán asamblea el próximo miércoles 16 en Son Gotleu, organizarán protestas frente a bancos, así como, actos de agitación en Palma y algunos pueblos, lanzamiento de campañas, entre otras.