Más de 500 personas se manifiestan contra el cierre de Megasport y el caso Cursach

con quienes acusan al poder judicial de corrupción en la investigación del, convocados por elMás de 500 personas desfilaron desde la plaza de España hasta la sede de ladonde pidieron a gritos la dimisión del fiscal anticorrupción

Los diferentes grupos que ayer se habían dado cita en la plaza de España confluyeron en uno. De hecho, acudieron trabajadores de los distintos negocios del empresario, además de policías locales e implicados y sus familiares en la investigación del caso Cursach.

Pese a que la dirección de Megasport ya ha confirmado que reabrirá una vez legalizadas sus instalaciones, allí estaban muchos trabajadores y clientes del complejo deportivo, clausurado el viernes por decisión de la propiedad después de que el Ayuntamiento de Palma decretara el cierre parcial por irregularidades. Su pancarta rezaba 'Trabajadores y socios de Megasport-Víctimas de la corrupción'.

Pero la pancarta más grande y que abría la comitiva era la del Movimiento 27N, liderado por el abogado Vicente 'Coco' Campaner. 'Fiscal Barceló y Fiscal Jefe Anticorrupción Alejandro Luzón ¿Por qué no limpian su propia corrupción?' era el lema. El abogado justificó que la protesta de Megasport confluyera con la suya en el "clima de psicosis" en torno al Caso Cursach que "ha llevado a este disparate, porque ha sido un disparate la decisión del Ayuntamiento, sin entrar en irregularidades o no". Campaner dijo que Cort debería haber tenido en cuenta "a las familias que hay detrás, porque lo que ha podido hacer una persona en particular, como Bartolomé Cursach, si ha podido hacerlo, no tienen por qué pagarlo ellos".

Varios cientos de personas siguieron la manifestación de protesta desde la plaza de España por avenidas, hasta la plaza Bisbe Berenguer de Palou –plaza Patines– donde está la sede de la Fiscalía. "Subirán dimisión" y "Vergüenza" fueron las proclamas que desde el Movimiento 27N se animaba a corear a todos los presentes. También se escuchó "Queremos trabajar".



Afectados por el cierre

"Hay otra forma de hacer las cosas, mucho menos drásticas para no perjudicar a los trabajadores y a todos los usuarios que tenemos, que son 9.000. Es una injusticia muy grande. Nosotros, como trabajadores, no estamos notando todo esto que dicen de mafias, esto no existe. Como trabajadores no lo percibimos y lo único que hemos encontrado por parte de la propiedad y de la dirección son buenas formas y buenas maneras", criticaba ayer David Pérez, coordinador de Fitness de Megasport.

Pérez comentó que la intención de la empresa siempre había sido "mantener el gimnasio abierto" y aseguró que ya se habían hecho obras para adecuar Megasport a la normativa y que una vez reabierto, toda la plantilla podría reincorporarse. "Ahora está en manos del Ayuntamiento cuánto se va a tardar, un mes, seis meses, un año...", dijo sobre el proyecto de legalización de las instalaciones.

El monitor Jean Brice, después de siete años trabajando en Megasport,ayer tenía asumido que se iría al paro y que buscaría otro trabajo, "porque se necesita el dinero".

En primera fila de la manifestación, José Miguel Torres, trabajador del gimnasio, se declaraba "orgulloso" de su empresa.