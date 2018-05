Cierra el gimnasio Megasport de Palma

El gimnasio Megasport de Palma

Según ha podido saber Diario de Mallorca, las instalaciones ya no abrirán el sábado al no poder hacer frente a las exigencias del Ayuntamiento de Palma, derivadas de irregularidades urbanísticas y administrativas. La decisión ya habría sido comunicada a los trabajadores en dos ocasiones y se anunciará oficialmente en las próximas horas.

Los trabajadores han sido convocados a una reunión hoy para explicarles la decisión, que les ha sido avanzada como "definitiva". Ayer ya no admitió la inscripción de nuevos socios.

Megasport, que tiene casi 10.000 socios y unos 350 empleados, había sido inspeccionado en el marco de las investigaciones del Caso Cursach.

Hace pocos días canceló su su IV Carrera Popular que debía disputarse el próximo 13 de mayo.



Urbanismo había decretado la paralización parcial de la actividad

El Área de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda Digna había decretado la adopción de una serie de medidas cautelares paraMegaSport. Las medidas solicitaban la paralización parcial de la actividad en varias zonas hasta el restablecimiento de la legalidad urbanística y la realidad física alterada, detectada tras una inspección en el edificio.

Además, también había pedido a los propietarios que soliciten las licencias de actividad que amparen las modificaciones detectadas para restablecer la legalidad infringida y que las licencias de actividades se ajusten a la actividad que realizan.

El decreto también incluía una limitación del aforo, que pasa de las 1.550 personas a las 1483, una disminución del 9,5 por ciento del aforo actual.

Las medidas cautelares decretadas por el Ayuntamiento de Palma afectan a una parte de los dos edificios. Son las siguientes, según edificios:

-Paralización en la zona del edificio de la calle Fertilizantes 4 que dispone de licencia para acoger oficinas administrativas con aparcamiento y almacén y ahora se está empleando como extensión del centro deportivo sin la licencia pertinente.

-Paralización de zonas para no ajustarse a las condiciones de la licencia otorgada al vestuario masculino y salas de pilates.

-Paralización de las extensiones de las zonas de spa, porque no estaban previstas en las condiciones de la licencia.

-Paralización de la zona exterior prevista en la licencia, tras su reconversión en zona interior de megacycling y zona de musculación tras haber detectado aumentos de volumetría, superficie y ocupación sin tener solicitado los permisos pertinentes.

-Paralización de las salas de máquinas de climatización del sótano 2 porque se consideran zonas de riesgo y que no están previstas en la licencia.

-Paralización de las 3 pistas de squash cubiertas por no estar prevista en las condiciones de la licencia.

La empresa tenía 48 horas para ejecutar las medidas cautelares antes de que el consistorio procediese a hacerlo de forma subsidiaria. Tras recibir el requerimiento de Cort para subsanar estas deficiencias, Megasport ha decidido cerrar sus puertas.