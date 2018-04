El Ayuntamiento declara la Fira del Llonguet de interés municipal

Este próximo domingo,que alcanza sucon la novedad de ofrecer lapara celíacos de la mano del

Además de éste, participarán catorce hornos más: forn de Can Paco, forn de Sant Elies, forn Nou sa Vileta y pastelería Terrassa, forn Casa Canet, forn Fondo, forn la Vida Dolça, forn na Na Teresa, forn Son Caulelles, pastisseries Pomar, panadería Amer, forn Can Nadal de Andratx, forn de Can Rafel y forn de Can Biel.

Esta fiesta, que surge de la iniciativa de vecinos de es Pil·larí, tendrá en el pleno de mañana su mención. "Este año consolidamos el interés municipal de la fira y esto significa que los permisos para la misma quedan consolidados. El Ayuntamiento tiene interés en que la Fira del Llonguet siga", dijo Antònia Martín, regidora de Consumo.

La empresa municipal de transporte EMT dispondrá de un servicio de autobús cada media hora con salidas desde Porta Sant Antoni hasta es Pil·larí.

"Queremos potenciar el consumo del llonguet y que los hornos tengan el valor que se merecen", expresó Pedro Medina, presidente de la asociación de vecinos del barrio, en la presentación de la feria celebrada en el Ayuntamiento.

Se sumó Pep Magraner, gerente del gremio de Foners i Pastissers, quien reivindicó los hornos como un subsector de la economía. Por ello, "se han de adoptar medidas para que estos establecimientos emblemáticos continuen existiendo. Esta feria es una muestra del respeto hacia nuestro oficio".

En Mallorca se han cerrado más de cincuenta hornos, la mayoría en Palma. La venta de pan de panificadora industrial revienta los precios y produce el cierre de muchos hornos tradicionales.