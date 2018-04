Noguera, sobre la prohibición del alquiler turístico en Palma: "Hemos sido valientes"

Antoni Noguera, alcalde de Palma: "Somos una ciudad decidida y valiente en la que los equilibrios son clave"

Las reacciones al anuncio de lade la ciudad a efectos de la aplicación de la Ley de Turismo no se han hecho esperar. El equipo de gobierno ha querido presentar una, pese a las discrepancias iniciales sobre si se debía o no autorizar elunen la vivienda habitual,. Se trata de una cuestión que finalmente no se ha tenido en cuenta, por "coherencia", según el teniente de alcalde de Modelo de Ciudad,, con la propuesta de lade Palma , que instaba a. Tampoco se podrán, ya que se trata de una cuestión no contemplada en la Ley Turística y que, en concecuencia, Cort no podía abordar en la zonificación.



Para el alcalde, Antoni Noguera, "Palma ha de ser una ciudad habitable porque lo peor que puede pasar es que sus habitantes deban irse porque no encuentran una vivienda asequible". Por ello, afirmó que "somos una ciudad decidida y valiente, que se basa en el interés general y en donde los equilibrios son clave". Noguera destacó asimismo que Palma va a ser la primera ciudad en la que se prohíbe el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares, por lo que auguró que esta decisión "valiente" va a marcar "tendencia" y será "un referente" a nivel nacional y "en el resto de ciudades europeas".



José Hila, teniente de alcalde de Modelo de ciudad: "Pretendemos eliminar el impacto del alquiler sobre los residentes"



El teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, José Hila, cuyo departamento ha sido el encargado de materializar la propuesta, afirmó que la medida pretende "priorizar el acceso a la vivienda a los residentes en la ciudad", eliminando "el impacto del alquiler turístico tiene sobre el arrendamiento de casas para los habitantes habituales, que es el ámbito en el cual los ayuntamientos tenemos competencia". Reconoció que va a haber personas a las que la decisión les va a perjudicar, aunque consideró que "van a ser más las beneficiadas por la prohibición".



Antònia Martín, portavoz de Podemos: "Debemos racionalizar los efectos negativos del turismo y tomar medidas"



Para la portavoz de Podemos en Cort y concejala de Salud, Antònia Martín, "debemos racionalizar los efectos negativos del turismo y tomar medidas". A su juicio, la propuesta de zonificación única surge "de escuchar a la gente y del trabajo realizado para garantizar el derecho a la vivienda".



Joan Forteza, presidente Federació de Veïns: "La propuesta recoge nuestras peticiones plasmadas en la iniciativa popular"



El presidente de la Federació de Veïns de Palma, Joan Forteza, no podía ocultar ayer su satisfacción por la decisión del equipo de gobierno. Forteza afirmó que la propuesta recoge las reivindicaciones de la Federació y de las más de 20 entidades ciudadanas que participaron en la iniciativa popular que, con la presentación de más de 6.000 firmas, obligaron a llevar a pleno la propuesta de prohibición del alquiler turístico en los pisos de toda la ciudad, que fue aprobada con los votos de Més y Podemos, la abstención del PSOE y el PP y el voto en contra de Ciudadanos.



Habtur, patronal del alquiler turístico: "La propuesta discrimina a los propietarios de viviendas plurifamiliares"



La patronal del alquiler turístico lamentó ayer que la propuesta presentada por Cort "discrimine a los propietarios de viviendas plurifamiliares". Afirman que esta decisión tendrá consecuencias "en las rentas de muchos ciudadanos" además de "afectar gravemente a la oferta complementaria". Para esta patronal, el hecho de que el precio del alquiler haya aumentado un 10% desde la entrada en vigor de la ley "demuestra que el alquiler turístico no es el responsable de este aumento".



Pimeco, patronal del pequeño comercio: "La propuesta empobrece la ciudad y perjudica al pequeño comercio"



Para la patronal Pimeco la prohibición del uso vacacional en pisos "empobrece la ciudad y perjudica al pequeño comercio". Afirman que el arrendamiento "generaba unos ingresos importantes a muchos propietarios", lo que dinamizaba la economía local y el comercio "por las compras de unos turistas que ahora desaparecerán al menos del centro y también porque las entradas de alquileres turísticos estimulaban el consumo". Desde esta patronal abogan por una solución "intermedia" y que sean las comunidades de vecinos quienes decidan.