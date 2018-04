Cort baraja el traslado del centro de salud de Pere Garau al antiguo cine Metropolitan

Elbaraja la posibilidad depara trasladar a este inmueble, o a su solar, el, cuyas instalaciones se han quedado, pese a la ampliación efectuada en 2008.

El teniente de alcalde de Modelo de Ciudad de Cort, José Hila, confirmó que desde el departamento de Urbanismo están buscando distintas ubicaciones posibles para el futuro nuevo centro de salud de la barriada. En este contexto, el antiguo cine o su solar es una de las posibilidades barajadas, aunque advirtió de que aún no hay nada decidido.

Uno de los escollos con los que se enfrenta el Ayuntamiento para poner a disposición de la Gerencia de Atención Primaria estas instalaciones es su coste. Se ha calculado que la adquisición, por un sistema que aún no se ha concretado, del antiguo cine podría suponer un desembolso para las arcas municipales que ronda los dos millones, cantidad que en estos momentos es inasumible por Cort.

El gerente de Atención Primaria, Miquel Caldentey, explicó que hace unas dos semanas hubo una reunión a la que asistió el alcalde, Antoni Noguera, con el fin de plantear posibles soluciones a medio y largo plazo para los centros de salud de Pere Garau y Son Ferriol. Atención Primaria puso de manifiesto la necesidad de disponer en Pere Garau preferentemente de un solar para la construcción de un nuevo centro que pueda acabar con los numerosos problemas del actual.

Según Caldentey, el alcalde se comprometió a estudiar las posibles alternativas, aunque advirtió de que se trata de una cuestión difícil dada la escasez de solares sin construir existentes en la barriada. El gerente reconoció que la actual infraestructura de Pere Garau "no es la más adecuada", aunque puntualizó que la asistencia sanitaria "se da con absoluta normalidad".

No obstante, se trata de un centro que arrastra deficiencias desde el mismo día de la inauguración de la ampliación, que tuvo lugar en junio de 2008. Desde el primer momento, los usuarios de este centro se quejaron por las dificultades de accesibilidad y de que en sus ascensores no cabía una camilla, entre otras cosas.

Ratas y humedades



A lo largo de los diez años de funcionamiento de las instalaciones ampliadas los problemas se han incrementado. La presencia de ratas en el centro, procedentes probablemente de solares vecinos, es constante, pese a que desde Atención Primaria se asegura que se realizan las correspondientes sesiones de desinfección.

En julio del año pasado las consultas de pediatría de este centro se tuvieron que trasladar de forma provisional al de Escola Graduada. La gerencia de Atención Primaria adoptó esta decisión con el fin de garantizar la asistencia pediátrica después de tener que cerrar al público la sala de espera de ese área porque se detectaron humedades en el techo y se constató que había riesgo de hundimiento.

Los técnicos del Servei de Salut tuvieron que acceder al piso superior para reparar la avería, después de que el IB-Salut interpusiera una denuncia ante el juzgado de guardia debido a la negativa de la propiedad de la vivienda situada sobre esta parte del centro sanitario a permitir el acceso de los operarios.

Las humedades, no obstante, han continuado y recientemente se ha caído una gran estantería situada en la sala de curas por este motivo. También se han producido problemas en el sistema de evacuación de aguas residuales hasta el punto de que los responsables del centro han colocado carteles en los aseos con el fin de que los usuarios no tiren el papel higiénico en las tazas delos váteres para no obstruir las tuberías.