El crucero ´Symphony of the Seas´ llega en medio de las protestas

El ´Symphony of the Seas´ navegando.

El ´Symphony of the Seas´ navegando.

Para este domingo a primeras horas de la mañana está prevista, buque que acaba de entrar en servicio y que, el buque de pasajeros, y que es propiedad de la conocida naviera

El Symphony of the Seas pertenece a la última generación de buques de crucero que se caracteriza por su gigantismo, y las muchas prestaciones tanto de ocio como de habitabilidad de que dispone, y es que el concepto de crucero ha variado muchísimo en los últimos años.

Hoy día las cosas han cambiado, siendo tan importante el itinerario que realiza el buque como la oferta de ocio que ofrece. El barco se ha convertido en un destino en sí mismo, con novedades y atracciones cada vez más sorprendentes, asimismo la oferta culinaria cada vez es más amplia y completa, así como la de bienestar personal, con cada vez más grandes zonas de spa. También la oferta de habilitación ha cambiado bastante, la gran innovación ha sido sobre todo la posibilidad de tener terrazas en los camarotes, hasta hace relativamente pocos años era impensable disponer de un camarote con terraza en ningún buque, lo tradicional era tener un portillo o pequeña ventana, nada más; hoy día los buques nuevos tienen todos más de la mitad de sus camarotes con la consabida terraza.

El Symphony of the Seas es un ejemplo claro de todo lo dicho, su oferta de ocio incluye cosas impensables hace unos años como el Ultimate Abyss, el tobogán más alto instalado en un buque de crucero, o un gran parque acuático o simuladores de surf e incluso rocódromos de escalada

Dispone en total de 22 restaurantes con una capacidad simultánea de 5.189 comensales, en los que se pueden degustar todo tipo de comidas, y 42 bares y salones entre los que hay que destacar el Bionic Bar donde dos robots se dedican a preparar cócteles.

Los espectáculos son también muy destacables. En el Royal Teather con capacidad de 1.400 espectadores y la más moderna tecnología se representa el musical Hairspray; también cuenta con una pista de hielo, con un espectáculo de saltos acrobáticos y acuáticos denominado HiRO.

El buque ha sido construido en Francia en los astilleros STX France en Saint Nazaire, en la costa Atlántica, se ha tardado 36 meses en la realización. Sus dimensiones son eslora 362 metros, manga en la línea de flotación: 47 metros, calado: 9,3 metros, tiene 228.081 toneladas de registro y puede alcanzar los 22 nudos de velocidad.

Su capacidad en ocupación doble es de 5.518 cruceristas y 6.680 en ocupación total, lleva un total de 2.759 camarotes. La tripulación está compuesta por unos 2.100 miembros de 77 nacionalidades.

El buque es el ultimo de una serie de cuatro buques gemelos, de los cuales dos (el Allure of the Seas y el Harmony of the Seas) ya han estado en el puerto de Palma. Visitará Palma todas las semanas, en concreto los domingos.