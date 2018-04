Ciudadanos critica la protesta contra el crucero más grande

El grupo de Ciudadanos en Cort critica la protesta convocada para el domingo contra el crucero Symphony of the Seas, el más grande del mundo, y presentará una propuesta en el pleno para "que se condenen estas acciones de turismofobia manifiesta que no hacen más que perjudicar la economía y el empleo de muchos ciudadanos, además de ser una pésima imagen para un destino turístico de primer orden como es la ciudad de Palma ", según indicó ayer el portavoz municipal del partido conservador, Josep Lluís Bauzá. "Pediremos que todos los grupos con representación se pronuncien de manera clara e inequívoca sobre esta cuestión en el pleno", destacó.

Ciudadanos no entiende una protesta contra un barco "que trae personas y familias enteras que vienen a la isla de visita".