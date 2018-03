Convocada una manifestación contra el crucero más grande del mundo el día 8

El grupo ecologista GOB y la plataforma Fins aquí hem arribat, aturem la massificació turística, han convocado el 8 de abril una manifestación de protesta en el puerto de Palma contra la llegada del crucero más grande del mundo, el Symphony of The Seas.

La concentración se celebrará a las 12.00 frente a la terminal de cruceros de la Estación Marítima de Palma con el objetivo de denunciar la contaminación que provoca el buque allí por donde pasa, la masificación turística que supone su presencia en Ciutat y las condiciones de supuesta explotación laboral que sufren sus trabajadores.

El megabuque, de la compañía Royal Caribbean, de 362 metros de eslora está realizando su gira mundial de presentación. Es el cuarto crucero de la Clase Oasis de la naviera, que hasta el momento tenía a los tres colosos del mar Harmony of the Seas, Oasis of the Seas y Allure of the Seas. Recién salido del astillero francés STX France, el navío realizará cruceros turísticos de siete noches por el Mediterráneo desde Barcelona en primavera y verano.

La capacidad del buque es de 6.680 pasajeros durante sus viajes. Cuenta con 2.759 habitaciones y lleva una tripulación de 2.175 personas.