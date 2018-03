Convocan una manifestación contra la llegada del crucero más grande del mundo

El grupo ecologistay la plataforma, han convocado eluna manifestación de protesta en el puerto de Palma contra, el

La concentración se celebrará a las 12.00 frente a la terminal de cruceros de la Estación Marítima de Palma con el objetivo de denunciar la contaminación que provoca el buque allí por donde pasa, la masificación turística que supone su presencia en Ciutat y las condiciones de supuesta explotación laboral que sufren sus trabajadores.

El megabuque, de la compañía Royal Caribbean, de 362 metros de eslora está realizando su gira mundial de presentación.

Es el cuarto crucero de la Clase Oasis de la naviera, que hasta el momento tenía a los tres colosos del mar Harmony of the Seas, Oasis of the Seas y Allure of the Seas. Recién salido del astillero francés STX France, el navío realizará cruceros turísticos de siete noches por el Mediterráneo desde Barcelona en primavera y verano.



Un coloso superlativo

El crucero pesa 228.081 toneladas y cuenta con cuatro motores que le permiten mover sus 362 metros de eslora a una velocidad media de 22 nudos. La capacidad del buque es de 6.680 pasajeros durante sus viajes. Cuenta con 2.759 habitaciones distribuidas en un total de 18 cubiertas y 7 zonas. Lleva una tripulación de 2.175 personas.

En el equipamiento de esta ciudad flotante destacan sus diez jacuzzis, cuatro piscinas exteriores y una interior, un spa, una zona deportiva, así como una amplia oferta de ocio.

Los pasajeros pueden disfrutar de una infinidad de actividades como las acuáticas, ya que el barco cuenta con el tobogán con mayor longitud del mundo en un barco (28 metros de caída), un simulador de surf, batallas de láser tag, tirolinas, escape rooms, espectáculos teatrales o el Bionic Bar, un espacio dedicado a los cócteles más sofisticados servidos por camareros robots. Éste es uno de los espacios más novedosos del buque ya que cuenta con robots fabricados por la firma italiana Makr Shakr que mezclan, agitan y sirven cócteles hechos a partir de cualquier combinación de 30 licores y 21 bebidas.

Los espectáculos teatrales también forman parte de la oferta de ocio del buque, que pone en escena hasta cuatro espectáculos durante los viajes, uno de ellos sobre hielo.

Además el navío cuenta con 20 restaurantes con más de 300 tipos de menú. De entre ellos destacan Hooked Seafood, uno de los primeros restaurantes de mariscos al estilo de Nueva Inglaterra. Ofrece pescados y mariscos frescos, así como un amplio abanico de posibilidades relacionadas con el sabor más típico del mar.

Sin embargo, los sabores que se posicionan como los favoritos para las travesías son los del conocido chef Jamie Oliver y su cocina italiana.

Por su parte, 150 Park ofrece en su carta un menú de comida al más puro estilo americano. Para los que prefieran comida japonesa, Izumi Hibachi será su lugar de encuentro. Los sabores fuertes residirán en El Loco Fresh, un restaurante de comida popular mexicana que cuenta con un espacio para 100 comensales.



La suite más especial

Se llama The Ultimate Family Suite y es la gran novedad para las familias. Este nuevo camarote, pensado para las grandes familias, es el lugar perfecto para la diversión de los más pequeños de la casa ya que cuenta con un tobogán desde la habitación de los jóvenes hasta el salón principal, situado en el piso de abajo. Además, incluye una pared Lego que va desde el suelo al techo, una mesa air-hockey e incluso rincones para jugar al escondite. Asimismo, las familias podrán disfrutar de una sala de cine 3D con máquina de palomitas y un amplio abanico de videojuegos, una pared de escalada y una mesa de billar.