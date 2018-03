Suspenden la procesión del Ram

La procesión del. La asociación de cofradías detomó la decisión un par de horas antes del comienzo del recorrido, tal como afirmó el presidente de la entidad que agrupa a las 33 hermandades de la ciudad, Miguel Llabata. "La previsión meteorológica anuncia una tarde nefasta y las imágenes no se pueden mojar, por lo que hemos adoptado esta decisión con todo nuestro pesar", explicó., según añadió.

La junta directiva de la asociación avisó de inmediato a todos los responsables de las cofradías palmesanas para que informasen de la medida a sus penitentes. Y enviaron mensajes de wasap en los que lamentaban comunicar "que la procesión de la Sagrada entrada de Jesús en Jerusalén queda suspendida por las inclemencias meteorológicas", como se podía leer en uno de ellos. La Policía Local de Palma también dio el aviso a través de las redes sociales, pero algunos asistentes, tanto cofrades como público, no se enteraron a tiempo y sus caras de decepción eran visibles en la calle Sant Jaume, desde donde se iniciaba el recorrido.

El paso titular, que da nombre a la procesión, permanecía en el interior de la parroquia. "Si no puede salir, la procesión no tiene sentido", argumentó Llabata al ser preguntado sobre la posibilidad de realizarla sin los cinco pasos. Han sido creados con materiales delicados, como tallas de vírgenes y cristos, madera, tela y adornos florales. "El corazón nos pedía hacerla, pero la cabeza ha dicho que no", concluyó el presidente.