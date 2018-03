Marcha nórdica por la igualdad en Palma con bastones y paraguas

"Espara practicar, ya que", afirmaba esta mañana Santiago Álvarez, el primero conen llegar a la meta. Sin los típicos palos de la caminata nórdica pero bien equipadas con, le adelantaron Asunción Huertas y Amparo Pérez, vecinas y amigas que no tuvieron "" en recorrer losde la Marcha por la Igualdad desde la plaza dehasta la explanada frente a, en Can Pastilla.

"A nosotras no nos corta ni la lluvia ni nada", aseguraban junto al joven Manuel Maroñas, que se unió a ellas sin conocerlas porque llevaban "el mismo ritmo ágil". Los cuatro primeros y el resto de los más de 600 participantes se han olvidado del chirimiri que ha caído a lo largo de la mañana y han acudido a la última cita deportiva que el IME ha celebrado dentro del programa Palma Dona.

Se inscribieron más de 1.500 y los que al final no han asistido se han perdido "una sensación interna de satisfacción cuando llegas a la meta que no se puede explicar", en palabras de Asunción. El mal tiempo ha acobardado y dejado en casa a cerca de un millar de aficionados, aunque el Institut Municipal de l´Esport no se planteó suspender o aplazar el evento debido a que la lluvia no era intensa y a ratos se detenía.

"Muchos preguntaban qué íbamos a hacer y hubo dudas en algún momento, pero no es para tanto y se ha apuntado gente de Eivissa que ha venido a Palma para participar", tal como ha explicado la presidenta del IME y regidora de Deportes de Cort, Susanna Moll, en el punto de avituallamiento del Molinar.