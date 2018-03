Cort ahorrará 400.000 euros al año con la gestión directa del teléfono 010

La asunción de la gestión directa del servicio de atención telefónica del 010 por parte del Ayuntamiento de Palma supondrá un ahorro de 400.000 euros anuales para las arcas municipales. En estos momentos el servicio tiene un coste de 909.741 euros y, con la remunicipalización, se prevé que los doce empleados más que se asignarán supondrán un gasto de 509.470 euros.

El alcalde, Antoni Noguera, y la teniente de alcalde de la Función Pública, Aurora Jhardi, explicaron ayer los pormenores de la remunicipalización del servicio de atención telefónica a partir del próximo día uno de abril, lo que supondrá poner fin a la privatización parcial aprobada en 2004 y puesta en funcionamiento en 2007.

Jhardi manifestó que en estos momentos el servicio estaba prestado por una plantilla de ocho funcionarios a los que se suman otras 20 personas de la empresa Certifika, subcontratada a su vez por T-System. Estos 20 trabajadores dejarán de prestar sus servicios en el 010 a partir del próximo día uno de abril. Según la teniente de alcalde, la empresa subcontratada ha manifestado al Ayuntamiento, aunque no tiene ninguna relación contractual con la administración municipal, que se les asignará otra función.

Para asegurar el servicio y su calidad los ocho funcionarios serán reforzados por otros doce interinos procedentes de una bolsa creada al efecto. La teniente de alcalde explicó asimismo que se ha dado la oportunidad para que los 20 empleados de Certifika se incluyan en el bolsín, aunque ninguno de ellos ha superado los requisitos establecidos para ello.

Un informe de los servicios jurídicos municipales encargado hace un año pone de manifiesto que el Ayuntamiento no puede subrogarse estos trabajadores.

Esta internalización se acompaña de una reestructuración del servicio. Si bien el 010 seguirá funcionando las 24 horas del día los 365 días del año, a partir del día uno de abril no se dará atención directa entre las once de la noche y las siete de la mañana. Un estudio sobre la utilización del servicio indica que las llamadas en horario nocturno no superan las veinte y, de ellas, el 80% se relacionan con solicitud de información y el resto son de emergencia o averías.

Los ciudadanos podrán seguir llamando en estas horas al 010 desde cualquiera de los teléfonos municipales y, si es una urgencia, el sistema redireccionará la llamada a la Policía Local. Si se trata de una incidencia sobre el alumbrado público lo hará a la empresa que gestiona este servicio municipal.

Según Jhardi, lo anterior supondrá una mejora para los ciudadanos, puesto que no tendrán que repetir dos veces -a los empleados del 010 y a la policía o a la empresa de mantenimiento del alumbrado- el motivo de las llamadas. Tanto el alcalde, Antoni Noguera, como la teniente de alcalde pusieron de manifiesto que esta remunicipalización es la primera que se realiza en el presente mandato.