Los comerciantes se manifestarán en Cort contra la venta ambulante ilegal

Las patronales del pequeño comercioestán preparandoen. El presidente de Afedeco, patronal asociada a la Caeb,, manifestó que no se descarta que la protesta se extienda también a la, puesto que el Gobierno central también tiene competencias en materia de venta ambulante ilegal.

Ballester explicó que, con esta protesta, de la que aún no hay fecha, pero que probablemente se realizará poco después de las fiestas de Pascua, el pequeño comercio quiere poner de manifiesto su malestar por la inacción de las administraciones contra la venta ambulante no autorizada. Se pretende que la protesta sea multitudinaria y que participen en ella no solo los representantes de ambas patronales, como han hecho hasta ahora, sino que salgan a la calle todas las personas afectadas por esta actividad irregular.

Ballester recordó que, para ocupar la vía pública se necesita un permiso, por lo que no se puede admitir que la calle se utilice para la venta de productos sin la correspondiente autorización.

Vendedores explotados



Comprende que las personas que se dedican a esta actividad irregular puede que no tengan otra opción y, además, en muchas ocasiones se ven sometidas a una clara explotación laboral. Por ello, asegura que su protesta no va contra este colectivo, sino que, por parte de las administraciones, "se debería actuar contra las mafias y decomisar el género que luego se vende irregularmente en la calle en el puerto y en las naves de los polígonos industriales en las que se almacena".

En relación a la propuesta del sindicato UGT, tendente a que el Ayuntamiento habilite espacios en los que se permita la venta ambulante irregular, Ballester la considera "inaceptable", y más viniendo de un sindicato que, en teoría, debe defender los intereses de los trabajadores. El representante empresarial recordó que el sector ha firmado un convenio colectivo que supone incrementos salariales de hasta el 6%, por lo que no entienden cómo se puede alentar y proteger por parte de un sindicato una actividad que claramente hace una competencia desleal a los comercios legalmente establecidos y que pagan sus impuestos.

Desde la patronal del pequeño comercio recuerdan asimismo que la venta ambulante está regulada y que las personas que se dedican a esta actividad pueden acceder a los numerosos mercados y mercadillos temporales autorizados en Palma y en el resto de los municipios mallorquines, por lo que se debería encarrilar a las personas que se dedican a la venta ilegal a que regularicen su situación.

No es la primera vez que los comerciantes han expresado públicamente su malestar por la competencia desleal de los también denominados "manteros". El año pasado Pimeco ya reclamó a la Delegación del Gobierno que persiga a las mafias que controlan la venta ilegal.

En la misma línea se pronunciaron los representantes de Afedeco, quienes se manifestaron en las escaleras de la Seu "contra las mafias, la explotación laboral y el origen de la venta ilegal".