El ruido, principal problema del alquiler vacacional en pisos

El ruido es el mayor problema planteado por los vecinos en relación al alquiler vacacional de viviendas plurifamiliares, según constata la Defensora de la Ciudadanía, Anna Moilanen.

Con el fin de aportar elementos para el debate sobre la zonificación del alquiler vacacional que debe aprobar el Ayuntamiento de Palma antes del próximo mes de julio, el informe de la Defensora pone de manifiesto asimismo que, "con las herramientas administrativas actuales", Cort "no acierta en la resolución del problema porque no llega a tiempo". Asimismo, se señala que las personas no residentes que ocupan las viviendas de alquiler turístico "no siempre son respetuosas con los derechos de los ciudadanos".

En un elevado porcentaje, las personas que alquilan estas viviendas, según el informe de la Defensora, son jóvenes, lo hacen por un tiempo comprendido entre los cuatro y diez días de media y "alargan su actividad hasta altas horas de la noche, afectando de estra forma al descanso de los vecinos".